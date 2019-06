FilmONFilm -La donna che visse due volte

L’associazione culturale piacentina Cinemaniaci, che da anni organizza rassegne cinematografiche estive, torna con FilmONFilm 35mm extravaganza 2019. L’evento si terrà nel cuore di Parco Raggio a Pontenure (Piacenza) e sarà una rassegna interamente dedicata all’importanza della conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico, nonché al valore della proiezione in pellicola. In cartellone ci sono 5 film realizzati tra il 1958 e il 1985, che saranno proiettati dal 23 giugno al 21 luglio alle 21 e 30, con ingresso libero.

Domenica 14 luglio è in programma “La donna che visse due volte“, capolavoro di Alfred Hitchcock (1985), pellicola proveniente dalla Cineteca Italiana, proiettata in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il film, tratto dal romanzo D’entre les morts di Thomas Narcejac e Pierre Boileau, è stato inserito nel 1998 dall’American Film Institute al 61° posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo è salito al nono posto. Nell’agosto del 2012, secondo il sondaggio di Sight and Sound per conto del British Film Institute, ha ottenuto il posto di migliore film di sempre, scalzando Quarto potere di Orson Welles, che deteneva il primato dal 1962.

Sofferente di vertigini, come richiama il titolo originale Vertigo, dopo un incidente in servizio, John Ferguson lascia la polizia e accetta di lavorare per un vecchio compagno di scuola, che gli chiede di sorvegliare la moglie che in ricorrenti stati di incoscienza sembra posseduta dallo spirito di Carlotta Valdes, sua bisnonna morta suicida un secolo prima. Ferguson resta affascinato dall’infelice donna e quando è costretto a intervenire per salvarla da un tentativo di suicidio in mare tra i due ha inizio una storia d’amore. Ma una tragedia sta per sconvolgere le vite di entrambi.