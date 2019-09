Si svolgerà domenica 15 settembre a Ponte dell’Olio la prima edizione di “Fiori e benessere”, una fiera ideata dall’associazione “Ponte in vista” ed organizzata con il patrocinio del Comune, grazie ad una fitta rete di collaborazioni tra cui l’associazione polisportiva Virtus Ponte dell’olio.

La manifestazione verrà inaugurata alle ore 9,30 con un programma fitto di eventi: Lungo via Vittorio Veneto saranno presenti stand espositivi e di vendita relativi al tema floreale, del benessere, dell’alimentazione naturale e terapie olistiche. Potranno essere acquistati cibi, cosmetici, prodotti naturali e fiori. Saranno presenti operatori delle tecniche olistiche per dimostrazioni e per fornire tutte le informazioni richieste. Sempre in via veneto saranno allestiti diversi punti di ristoro, chi intende pranzare potrà trovare diverse proposte.

Il parco comunale di Villa Rossi sarà occupato da professionisti e ricercatori in campo olistico con il susseguirsi di numerosi eventi e seminari. Piazza I maggio sarà riservata allo sport, alla musica ed ai seminari riguardanti le attività motorie e sportive. Numerose associazioni sportive del territorio proporranno durante l’arco di tutta la giornata dimostrazioni e prove di molteplici attività sportive (basket, calcio, pallavolo, ginnastica artistica, break dance, mountain bike, scherma) ed alcune novità estremamente interessanti come il laser run (una nuova disciplina del pentathlon moderno che abbina l’abilità coordinativa e tecnica di sparo con pistola laser alla corsa), sarà presente anche la FIPSAS con il simulatore di pesca.

Nel pomeriggio continueranno gli interventi di professionisti e le esibizioni di boogie woogie con la presenza di atleti impegnati in coppa del mondo, yoga somatico e indoor cycling. In chiusura la presentazione della squadra di basket della Virtus che disputerà il campionato di promozione e degli atleti di nuoto pinnato della Calypso.

Nell’ambito del benessere psichico rientra anche la musica per cui durante tutta la giornata la scuola di musica del circolo Athena proporrà esibizioni di maestri ed allievi e prove aperte a tutti di vari strumenti musicali.

Programma degli Eventi

Ore 9,30 inaugurazione ufficiale con partenza dal ”Ponte fiorito”

Ore 11,00 in piazza 1 Maggio “lo sport utile per il benessere di tutti……… a patto che” il parere del geriatra dott. Antonio Manucra il parere del cardiologo dott. Alessandro Rosi

il parere del tecnico

prof. Umberto Raimondi

Ore 12,00 Piazza 1 Maggio

“Yoga somatico, praticare la cura di sè ” dott.ssa Deborah Saponaro

Ore 15,00 Piazza 1 Maggio

“Yoga, meditazione sulla sedia, breve pratica di rilassamento” dott.ssa Deborah Saponaro

Parco Villa Rossi

Ore 15,45 –– “Un canto per il nostro pianeta” – con la voce del cuore di Anna Chiara Farneti

Ore 16,30 – “Il piatto sano: la ricetta per il benessere nostro e del pianeta” intervengono le dott.sse Samanta Mazzocchi, Laura Garnerone e Rosalia Sgorbati

Ore 17,00 – Spazio Tesla e Radio Sound presentano una conferenza dal titolo “Dall’epigenetica al Pnei” a cura della dott.ssa Ornella Righi (pediatra, omeopata ed esperta in epigenetica)

Ore 18,00 Lucia Cassi – Il Chakradelcuore – “Benessere con lo Yoga della Risata, le campane di cristallo e la musica dei Fiori”

Programma esibizioni sportive

• Ore 10,00 Break dance

• Ore 10,30 scherma

• Ore 15,00 ginnastica artistica

• Ore 16,00 boogie woogie

• Ore 16,30 Indoor cycling

• Ore 17,30 Indoor cycling

• Ore 18,30 presentazione squadre

Piazza I maggio – postazioni sportive

• Basket – Virtus Ponte dell’olio

• Calcio – Pontolliese Gazzola

• Pallavolo – Volley Pontolliese

• Laser run – Virtus Ponte dell’olio

• Simulatore di pesca – FIPSAS

• Mountain bike – Reca Bike