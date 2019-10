Fondazione Piacenza e Vigevano – Presentazione libro “Ganesha chi? Il mito nello Yoga”

Con un doppio appuntamento verrà presentato a Piacenza il libro di Roberta Morisi “Ganesha chi? Il mito nello Yoga”, edito da Tip.Le.Co.

• Venerdì 18 ottobre, ore 18, alla Libreria Feltrinelli

• Martedì 5 novembre, ore 18, all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

IL LIBRO – Si tratta di una guida di riferimento da cui partire per iniziare a rendere la pratica delle posizioni Yoga più profonda e potente, senza perdersi tra dogmi e falsi miti: un viaggio verso la scoperta del proprio potenziale inespresso, attraverso l’incontro con divinità e archetipi della cultura indiana, imparando ad usare la mente per ideare sulle qualità incarnate dalla figura mitologica che l’asana rappresenta. Ganesha è una delle più popolari e rappresentate divinità indiane, ma al di fuori dell’India il suo nome risulta sconosciuto ai più. Spesso anche i praticanti più appassionati non sanno chi sia. In questo libro l’autrice analizza le posture alla luce del mito da cui esse prendono il loro nome. Al di là della semplice curiosità culturale il lettore può sperimentare la pratica dell’Hatha Yoga con una nuova chiave di lettura. La postura, da semplice forma eseguita col corpo, incarna il mito e risulta “caricata” di simboli. Il lavoro sul tappetino diviene quindi mezzo per impegnare la mente in un esercizio da cui può scaturire maggior consapevolezza. Il libro è corredato dai disegni di Franco Garioni, che si è lasciato ispirare dalle singole storie mitologiche.

Ogni postura “raccontata” è completata da mudra (gesti delle mani) e mantra (frasi che aiutano anche la concentrazione) ed è dettagliatamente spiegata nella sua corretta esecuzione.

Per incarnare ogni singolo mito basta portare alla mente le qualità suggerite dall’autrice in ogni scheda.

L’AUTRICE – Roberta Morisi inizia a praticare yoga nel 1992 con lo yogacharya Josom Eruppakattu. Insegna yoga dal 2006. Formata negli anni da maestri di grande esperienza come Andrea Boni, Alessandra di Prampero, Alexandra van Oosterum, Piero Vivarelli, approfondisce la pratica con Karina Gusalova a Barcellona presso il centro Jivamukti Yoga BCN. Dal 2003 pratica meditazione Vipassana sotto la guida di Corrado Pensa e Neva Papachristou frequentando con assiduità i loro ritiri residenziali. Nel 2010 pubblica, assieme ad Alexandra van Oosterum e Daniela Serra, il manuale Yoga Semplicemente, ed. Tip.Le.Co., Piacenza. Nel 2012 fonda l’Associazione Sportiva Dilettantistica Yogagea a Piacenza. Nel 2015 crea il progetto Heartfulness® assieme al collega Mirko Razzaboni e in questo ambito insegna meditazione (satimindfulness). Roberta è Expert Yoga Teacher YA®.

