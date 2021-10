Free – Improvvisazione musico-teatrale

FREE

IMPROV THEATER & JAZZ

XVIII EDIZIONE DEL PIACENZA JAZZ FESTIVAL

Giovedì 21 Ottobre, ore 21:30

TEATRO DEI FILODRAMMATICI

Via Santa Franca 33, Piacenza

Nato dall’incontro tra due associazioni culturali molto attive nel piacentino, Piacenza Jazz Club e TraAttori, Free è uno spettacolo che ad ogni rappresentazione non manca di stupire e affascinare il pubblico, attraverso il dialogo tra due forme di improvvisazione: il jazz e il teatro. L’improvvisazione musicale tipica del Jazz assume la forma di una jam session, mentre quella teatrale lascia fluire liberamente il racconto in un’atmosfera di mutuo scambio, creando uno spettacolo improntato al divertimento e alla mutua ispirazione creativa. La trasversalità che caratterizza i TraAttori si esprime in tutte le tonalità possibili in questo spettacolo, libero, dando spazio a narrazioni che nascono da un piccolo spunto o dalla musica. A sua volta, la musica nasce sull’onda delle emozioni e delle suggestioni che arrivano dalle storie, in un gioco continuo di rimandi e di richiami dove la parola chiave è il divertimento e il piacere di creare e raccontare.

IN COLLABORAZIONE CON TRAATTORI E TEATRO GIOCO VITA

Leonardo Cagnolati, Marcello Savi e Tiziano Storti attori

Gianni Azzali pianoforte, sax e flauto

Mauro Sereno contrabbasso

Luca Mezzadri batteria e percussioni

Solo prevendita locale. Spettacolo fuori abbonamento. Posto unico non numerato

PREVENDITE – Piacenza Jazz Club (dal lunedì al venerdì 15:00/19:30, sabato 10:30/12:30). E’ possibile acquistare i biglietti facendo il bonifico al Piacenza Jazz Club, e ritirarli direttamente in cassa il giorno dello spettacolo. Scrivere a: biglietti@piacenzajazzclub.it

INFO – 0523.579034/366.5373201

Si ricorda che per accedere a tutti gli eventi sarà necessario mostrare green pass o similari.