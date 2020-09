Il festival di arte contemporanea FUORI VISIONI giunge quest’anno alla sua sesta edizione ed anche questa volta sceglie di confrontarsi con le complesse tematiche dell’oggi, nello specifico indaga i molteplici significati del muro e del confine

Il festival adotta uno stile totalmente inedito. Sincronizzandosi con il panorama attuale, per la prima volta nella sua storia il festival si struttura in due atti: un primo capitolo online e un secondo capitolo offline, rispettivamente focalizzati sui temi del muro e del confine.

FUORI VISIONI 6 nasce a partire dalle radicali trasformazioni dovute al Covid-19. L’emergenza sanitaria e la fase di lockdown hanno mutato radicalmente il nostro modo di percepire ed abitare il mondo, tanto nella sua dimensione fisica quanto nella sua manifestazione virtuale. Inserendosi al centro della frattura, FUORI VISIONI 6 invita il pubblico a riprendere possesso di entrambe le realtà: da un lato quindi affronta il filtro bio-tecnologico che regola il nostro esistere online; dall’altro avvia un percorso di riappropriazione dello spazio urbano, a lungo inteso come luogo pericoloso e ostile. Un racconto in due tappe, una camminata – virtuale e non – attraverso gli spazi del nostro essere, ora filtrati attraverso le innumerevoli sfumature dell’arte contemporanea.

Atto I è un progetto online attivo dall’11 al 15 settembre 2020 che indaga il tema del muro in tutte le sue declinazioni, dalle dinamiche interpersonali ai meccanismi di gestione del potere transnazionali. FUORI VISIONI 6 analizza i mille volti del muro come simbolo e produttore di identità, attraverso le riflessioni di un nutrito team di artisti, esperti, musicisti e performer. Nella cornice digitale costruita da Tiago Rorke si innestano le mediazioni audio-visive di Ivana Mirchevska e le sperimentazioni digitali di Mudungaze Dinguiraye, mentre Taher Nikkhah Abyaneh si addentra nel complesso labirinto del simbolismo nazionale; Le produzioni digitali di Giuseppe Laselva si alternano ai filtri Instagram di Alice e Filippo Biazzi, mentre la dimensione performativa trova nuove modalità espressive con le azioni di Mahmoud Saleh Mohammadi e del Collettivo Fuori Visioni; il laboratorio di disegno di Matteo Fralli si mescola agli approfondimenti teorici di Clara Amodeo, Annalisa Franchi e del progetto La Trama. Non mancano infine interessanti collaborazioni con realtà esterne, tra cui White Page Gallery Community, e gli interventi digitali di Hi-Fi Panorama, Carlotta Premazzi, Carpo Roita e Systaime.

Una riflessione corale pensata e realizzata in digitale, che non rinuncia tuttavia a incursioni site-specific. La città di Piacenza, come sempre protagonista di Fuori Visioni, si unisce a Porto e Lisbona nella realizzazione di un coro di voci che trova nel linguaggio della public art la propria dimensione ottimale. Il ciclo di azioni, progetti digitali e mostre collaterali è frutto del lavoro di diciotto artisti internazionali, coordinato da Shiaron Carolina Moncaleano insieme a Marta Razzetti, Carlos Campos e Tiago Rorke. Allo stesso modo, la città di Lomazzo ospiterà i talk e le interviste previsti dal programma. Il percorso di Fuori Visioni 6 si snoda così attraverso quattro città europee, disegnando una rete di connessioni che trascendono i limiti del distanziamento fisico e sociale.

FUORI VISIONI nasce nel 2015 come festival di arte contemporanea, e si sviluppa nel corso del tempo come opera d’arte in costante evoluzione. La sesta edizione, integrandosi perfettamente con la missione del festival, offre nuove sperimentazioni e punti di vista, senza rinunciare alla valorizzazione del territorio tramite interventi mirati di public art visibili in tutta Piacenza.

Esposizione online – visibile a partire dall’11/09/2020

https://www.fuorivisioni.com