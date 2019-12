Galleria Alberoni – “Natale in Arte” e “Auguri in Musica”

Doppio appuntamento, alla Galleria Alberoni, con visita guidata speciale e concerto, domenica 29 dicembre.

Alle ore 16 avrà inizio l’ultima replica di Natale in arte, visita guidata speciale (Ingresso ridotto €. 4,50) alla scoperta del Natale nelle collezioni artistiche alberoniane. Un’ultima possibilità per conoscere i capolavori alberoniani che narrano il Natale e vedere il presepe del Collegio Alberoni costituito da preziose statue provenienti dai laboratori artigianali delle botteghe presepistiche napoletane. Le statue sono classici manichini con arti in terracotta abbigliate con abiti minuziosamente riprodotti.

Alle ore 18 di domenica 29 dicembre, al termine della visita guidata speciale dedicata alle opere che raccontano il Natale, avrà inizio, nella Sala Arazzi, Auguri in musica, concerto del Corpo bandistico Amilcare Ponchielli, diretto dal Maestro Ivano Fortunati, con ingresso a offerta, il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana. Si tratta di un gradito ritorno per la Banda Ponchielli alla Galleria Alberoni. Il Corpo bandistico è stato infatti, negli scorsi anni, protagonista di esecuzioni musicali, particolarmente apprezzate dal pubblico, nella suggestiva cornice degli arazzi alberoniani.

Gli auguri in musica che la Banda Ponchielli proporrà alla città prevedono l’esecuzione di questo ricco programma: Laura, Nurse, Te Deum, ‘O surdato ‘nnammurato, Marcia alla turca di Beethoven, El Capitan, Colonel Bogey, E’ Natale, Pavane, Elvira Madigan, T’al digh in piasintëin, Buongiorno Italia, Libertango, Inno alla Gioia.

La Banda Ponchielli nasce nel 1857, voluta da Maria Luisa di Borbone. Nel 1861, fino al 1864, viene diretta dal Maestro A. Ponchielli e nel 1913 viene a lui intitolata. Ingresso a offerta a favore di Croce Rossa Italiana