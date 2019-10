Gambe – La strada è di tutti

Da una perdita nasce la proposta di mobilità a misura di persona. La strada oggi è dominata dalle auto, e in strada si muore più di 3000 volte l’anno. “GAMBE” racconta come può diventare anche dei disabili, dei bambini, dei pedoni e dei ciclisti. La strada è di tutti, a partire dai più deboli…

Proiezione e discussione del docufilm creato da Fondazione Michele Scarponi riguardo la sicurezza stradale mettendo al centro la persona. Per l’occasione, il progetto “IL TANDEM VOLANTE” donerà due tandem che verranno usati per i ragazzi disabili di JESI (AN), città natale di Michele e Marco Scarponi.