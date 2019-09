Giardini Margherita – Alberto Bertoli in concerto

Una serata-evento, ad ingresso libero, ai Giardini Margherita di Piacenza con protagonista il cantautore Alberto Bertoli.

Bertoli si esibirà insieme alla sua band a partire dalle 21 di domenica 8 settembre, con un repertorio composto dalle canzoni del padre Perangelo e da quelle del suo nuovo album, “Stelle”.

Il concerto verrà aperto dal cantautore piacentino Giuseppe Libè.

L’evento è stato presentato nella mattinata del 5 settembre in Municipio dall’assessore alle Politiche Giovanili Luca Zandonella e da Antonio Resmini dell’associazione Quartiere Roma, che si è occupata dell’organizzazione.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

ore 19.30: cena con la band alla Trattoria dell’Angelo in Via Tibini, menú a prezzo fisso 20€. Per le prenotazioni tel: 0523 326739.

ore 21.00: anteprima concerto con Giuseppe Libé. A seguire Alberto Bertoli in concerto, con la possibilità di dissetarsi con le birre della “Luppoleria” e i cocktails di “Chez Art”.