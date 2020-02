Il grande balzo dell’astronomia – Dal dopo Galileo alla scienza moderna

Giovanni Virginio Schiaparelli, i “canali” di Marte e la prossima conquista umana del pianeta rosso.

Relatore ALBERTO MAGNANI



Giovanni Virginio Schiaparelli nacque in Piemonte a Savigliano nel 1825. Si laureò in ingegneria a Torino e poi studiò astronomia a Berlino e a Pulkovo, divenendo poi il direttore dell’osservatorio di Brera. Nel 1877 iniziò lo studio di Marte arrivando a formulare le famose teorie sui famosi “canali”. Compì numerose misurazioni di stelle doppie e dimostrò come l’origine delle meteore sia connesso con il passaggio delle comete. Fu anche Senatore del Regno d’Italia. Oggi Marte rappresenta la nuova frontiera per la conquista dello spazio e numerosi progetti sono in corso di realizzazione per poter arrivare un giorno a porre l’Uomo sul suolo marziano.

…………..

Ciclo di conferenze a cura del Gruppo Astrofili di Piacenza Gli incontri hanno carattere divulgativo e sono destinati ad un ampio pubblico. Ingresso libero.

Per informazioni tel. 339.3650125

info@astrofilipc.it – www.astrofilipc.it