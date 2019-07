Aarrivano a Piacenza i “Giovedi di viale Dante”, una serie di appuntamenti serali che animerà il quartiere con la collaborazione degli esercenti della zona.

L’evento è promosso dal Comitato Commercianti di viale Dante, in collaborazione con Unione Commercianti e Comune di Piacenza. Le date da segnare sul calendario sono l’11, il 18 e il 25 luglio, quando la via si animerà con negozi aperti, musica, cibo e divertimento.

IL PROGRAMMA

Giovedì 25 luglio

dalle ore 19



Arredocasa: presentazione nuovo tessuto outlast per togliere eccessivo calore a letto e rinfrescare la pelle. Scuola Kriya Yoga M.S. presenta leizone di ai-jutsu



Farnacia Dallavalle: Evento Roger&Gallet+Yoga Time, benessere per il tuo viso



Ottica Garibaldi: Sertaa dedicata agli occhiuali per bambini



Il Baretto da Teo: Sangria party



Bar Frida: Serata messicana

Tutte le sere food by McNapoli Antica Braceria Paninoteca.

Trasforma i tuoi sogni in numeri vincenti al Bar Tabaccheria Zanetti Renata

E lungo tutta la via si potranno ammirare le performances degli artisti di strada