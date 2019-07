Aarrivano a Piacenza i “Giovedi di viale Dante”, una serie di appuntamenti serali che animerà il quartiere, con la collaborazione degli esercenti della zona.

L’evento è promosso dal Comitato Commercianti di viale Dante, in collaborazione con Unione Commercianti e Comune di Piacenza. Le date da segnare sul calendario sono l’11, il 18 e il 25 luglio, quando la via si animerà con negozi aperti, musica, cibo e divertimento.

IL PROGRAMMA

Giovedì 11 luglio

dalle ore 19



Farmacia Dallavalle

Make up gratuito con Bionike + Speciale solari



Ottica Garibaldi

Evento by Maui Jim, Gioca Divertiti e Vinci un Occhiale da Sole



Il baretto da Teo: Dj set con Bruno Deejay



Bar Frida: Serata Ecuadoregna

ore 21.30

ArredoCasa: sfilata costumi mare dalla perfetta vestibilità

Tutte le sere food by McNapoli Antica Braceria Paninoteca.

Trasforma i tuoi sogni in numeri vincenti al Bar Tabaccheria Zanetti Renata

E lungo tutta la via si potranno ammirare le performances degli artisti di strada