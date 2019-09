Giro di Vino 2019

Domenica 29 settembre, a partire dalle ore 10, la Cantina di Vicobarone organizza anche quest’anno un imperdibile percorso esperienziale diretto a tutti coloro che amano immergersi nelle meraviglie del nostro territorio e coglierne le ricchezze che ogni giorno ci regala.

Una pedalata in Mountain Bike tra i vigneti, a cura di due prestigiose scuole MTB di Castel San Giovanni, Tidon Valley e 101% Off Road, animerà una giornata che si preannuncia ricca di sorprese. I maestri delle scuole MTB si occuperanno di coinvolgere anche i bambini con esibizioni, prove e giochi in cantina.

Il percorso esperienziale proseguirà in cantina, con una proposta gastronomica che incontrerà i gusti di grandi e piccini. Verrà servita la Pizza in pala Contemporanea, farcita con i nostri magnifici salumi Dop e una selezione di prodotti di alta qualità tipici del nostro territorio, creando delle varianti assolutamente originali e gustose della tanto amata pizza.

Protagonisti della giornata saranno come sempre i vini della Cantina di Vicobarone, in grado di accompagnare armoniosamente ed esaltare le pietanze proposte. Gli ospiti potranno degustare i vini della prestigiosa linea “Selezioni”, da sempre fiore all’occhiello dell’intera produzione vitivinicola, i pluripremiati “Sostenibili” a cui nel 2019 si è aggiunto, accanto al Gutturnio Frizzante D.O.C. dei Colli Piacentini e alla Malvasia Frizzante D.O.C. dei Colli Piacentini anche l’Ortrugo D.O.C. dei Colli Piacentini, a conferma di quanto gli sforzi dell’Azienda contribuiscano alla salvaguardia del territorio e delle sue preziose risorse naturali.

I vini della cantina saranno anche utilizzati per reinterpretare i cocktail più amati, che saranno proposti nel corso dell’intera giornata. Il percorso esperienziale proposto verrà arricchito dalla possibilità di effettuare visite guidate all’interno della cantina, in cui verranno sapientemente illustrati i principali passaggi della trasformazione e produzione del vino. La musica farà da cornice all’evento, accompagnando gli ospiti in questa esperienza tutta da scoprire. E le sorprese, infatti, non finiscono qui.

Ai possessori della “the Wine Club Card” la Cantina riserverà uno sconto eccezionale del 30% sugli Spumanti Duevì e Duevì rosé e su una ricca selezione di vini pensata per tutti gli appassionati. La promozione sarà estesa anche a tutti coloro che aderiranno al “Club” il giorno dell’evento.

Cantina di Vicobarone devolverà parte del ricavato della giornata alla Pubblica Assistenza Val Tidone – Val Luretta Onlus, confermando lo spirito di solidarietà e di forte partecipazione che da sempre muovono l’Azienda.

Domenica 29 settembre sarà anche l’occasione per annunciare l’esclusiva partecipazione della CANTINA a Milano Wine Week 2019, in cui verrà organizzata, nella prestigiosa cornice di Palazzo Bovara, in Corso Venezia, la serata evento “Le Forme del Vino”, in cui la CANTINA farà scoprire ad un pubblico d’eccezione la sua preziosa produzione vitivinicola che da sempre rivolge la massima attenzione al futuro delle nuove generazioni.

Giro di Vino 2019: una vera e propria “avventura” tra i vigneti e nei sapori della tradizione unica del nostro territorio.

Per informazioni sulle esperienze in bici contattare:

– Salvatore: 335 5269992

– Chiara: 333 6728815

Email: 101percentomtb@gmail.com – Scuolamtb@tidonvalley.com