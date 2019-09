Giornate Europee del Patrimonio (21-22 settembre 2019)

Sabato 21 settembre 2019, ore 10,30 – Archivio di Stato di Piacenza, Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29

GLI ARCHIVI DONATI: LE CARTE DEL SENATORE ALBERTO SPIGAROLI

Intervengono: Marcello Spigaroli, Eugenio Gentile, Arianna Bonè. Con il patrocinio del Comune di Piacenza

Alberto Spigaroli (1922-2014) è stato un importante politico e amministratore piacentino. Dopo un periodo dedicato all’insegnamento e al sindacato scolastico, fu sindaco di Piacenza dal 1961 al 1963, poi fu eletto senatore per la Democrazia Cristiana nel 1963 sviluppando una lunga carriera politica (dalla IV alla VII Legislatura) e istituzionale.

Negli anni 1974-1976 fu sottosegretario al neo-costituito Ministero dei beni culturali e ambientali e per dieci anni, dal 1989, fu membro del Consiglio nazionale per i beni culturali e del Comitato di settore per i beni architettonici, ricoprendone anche la carica di vicepresidente. Fece parte di vari Consigli e Commissioni, presiedette fino alla morte l’Ente per il Restauro del Palazzo Farnese e delle Mura Farnesiane da lui fondato nel 1965.

Il fondo archivistico che i figli vogliono donare allo Stato riguarda le sue numerose attività: quella di esponente della Democrazia Cristiana, quella politica in Parlamento, quella presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Sottosegretario e come membro del Consiglio Nazionale e di vari Comitati Scientifici; quella nel campo scolastico negli anni della riforma come membro del Sindacato Insegnanti e del Patronato scolastico; la gestione dell’Ente per il Restauro del Palazzo Farnese. In particolare l’archivio privato Spigaroli può essere considerato come un utile succedaneo dell’inesistente archivio della Democrazia Cristiana locale della seconda metà del XX secolo.

Ingresso libero