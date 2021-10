Gli Improbabili – “Uno spettacolo di merda”

Sabato 16 ottobre 2021 – all’interno della Rassegna” Teatro e Oltre” – al teatro San Matteo di Piacenza gli IMPRObABILI presentano “Uno spettacolo di merda”.

A partire dalle 21 sul palco uno spettacolo con protagonisti cinque attori – Vania Ferri, Paolo Gogni, Matteo Lanati, Stefano Longinotti e Paola Mozzi – e la partecipazione straordinaria del dottor Umberto Montecorboli. “Divagazioni improvvisate – spiegano gli organizzatori -, informazioni scientifiche e musiche allegramente alternate, per raccontare un tema ingiustamente disprezzato: la cacca! Un’occasione per ritrovarsi insieme a teatro, in un contesto semiserio, dopo un periodo Covid da “scartare” ma da cui trarre importanti riflessioni, esattamente come la protagonista dello spettacolo!”.

Audio e luci: Valerio Spagnoli; Scenografia: Thia Path; Musiche: Marta Mazzocchi