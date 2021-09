Go Dugong / Addict Ameba live @ Spazio4

Dappertutto saluta l’estate a Spazio4 con un party tutto da ballare:

🌴𝗔𝗗𝗗𝗜𝗖𝗧 𝗔𝗠𝗘𝗕𝗔 (afrobeat/latin/psych-jazz, Milano)

🌴𝗚𝗢 𝗗𝗨𝗚𝗢𝗡𝗚 (world tribes elettronica, Piacenza/Milano)

||| INGRESSO GRATUITO |||

PRENOTAZIONI APERTE QUI: https://www.eventbrite.it/…/biglietti-go-dugong-addict…

*** La capienza è limitata a 200 posti, alcuni dei quali saranno sedute a terra sotto il palco (se vuoi puoi portare una stuoia o un cuscino per stare più comodo!) ***

✅GREEN PASS OBBLIGATORIO come da normative vigenti per spettacoli dal vivo✅

Street food, Bar, banchetti, vinili, chillout zone e apertura cancelli dalle 20:00

Inizio live ore 22:00