Lunedì 10 Giugno alle ore 21

Teatro San Matteo, vicolo San Matteo, 8 – Piacenza (PC)

Gran Casinò

Storie di chi gioca sulla pelle degli altri

Uno spettacolo per DIRE NO AL GIOCO D’AZZARDO, legale o illegale che sia! Gran Casinò racconta le storie di chi gioca sulla pelle degli altri e le sofferenze di quanti si perdono nel tunnel della dipendenza. Un’occasione per comprendere cosa si celi dietro un business miliardario che stritola le sue vittime tra usura e criminalità. Una serata a teatro per sorridere amaro e imparare a stare alla larga dall’AZZARDO CHE, ricordiamo, NON È UN GIOCO!

Regia di Gilberto Colla

Testo di Ercole Ongaro, Fabrizio De Giovanni e Enrico Comi

Direttore Tecnico Maria Chiara Di Marco

CIRCOLO ACLI “DON RENATO ZERMANI” MORTIZZA

Compagnia ITINERARIA TEATRO Fabrizio De Giovanni

Ingresso libero

LA LOCANDINA