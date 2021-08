Torna a Pianello il 25 agosto il tradizionale appuntamento con la “Grande Fiera d’Agosto”.

L’evento, riorganizzato in base alla situazione attuale, vedrà la presenza dello stand della Pro Loco in piazza Umberto I e in piazza Mercato, per la sola distribuzione d’asporto di panini con il cotechino e di panini farciti con i salumi Dop piacentini. Sarà possibile degustare il tradizionale panino presso i bar del paese segnalati in un’apposita mappa, che serviranno anche aperitivi e bevande ad hoc. Verranno proposte anche due zone picnic e ristoro, dove sarà sempre possibile assaggiare i prodotti della Pro Loco. Oltre alle macchine agricole, agli artigiani e agli hobbisti saranno presenti oltre numerose bancarelle di merci varie.

Nel rispetto delle normative anticovid, sarà necessario essere in possesso del Green Pass, che dovrà essere esibito a richiesta all’interno delle aree feste e lungo la fiera. Tutte le informazioni dettagliate sul sito web: www.pianellovaltidone.net oppure contattando la Pro Loco via WhatApp o chiamando il 377 1697128.

LA LOCANDINA