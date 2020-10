Grandi Registi: Fellini & Kubrick – Arancia Meccanica

Da giovedì 15 ottobre negli UCI Cinemas prende il via la rassegna Grandi Registi: Fellini & Kubrick, il nuovo appuntamento del Circuito UCI dedicato agli amanti dei lavori di due dei più grandi registi dalla storia del cinema. Protagonista di questa settimana è Arancia Meccanica, il cult diretto da Stanley Kubrick candidato a quattro premi Oscar.

La storia è ambientata nella Londra di un futuro indefinito, dove vive Alexander “Alex” DeLarge, un ragazzo di famiglia umile, antisociale e capo della banda criminale dei Drughi. I quattro membri trascorrono il tempo libero dedicandosi a sesso, furti e ultraviolenza. Punto di ritrovo della banda è il locale Korova Milk Bar, dove si può consumare lattepiù, ossia latte migliorato con mescalina e altre sostanze stupefacenti.

Di seguito il calendario della rassegna:

• Dal 22 ottobre: 8 ½;

• Dal 29 ottobre: I Vitelloni;

• Dal 5 novembre: Shining;

• Dal 12 novembre: La Dolce Vita;

• Dal 19 novembre: Eyes Wide Shut;

• Dal 26 novembre: Lo Sceicco Bianco;

• Dal 3 dicembre: Il Dottor Stranamore;

• Dal 10 dicembre: Amarcord;

UCI Piacenza proietterà Arancia Meccanica nell’ambito della rassegna Grandi Registi: Fellini & Kubrick il 17 e 18 ottobre. È possibile acquistare i biglietti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto, presso le casse delle multisale aderenti e tramite call center (892.960). Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia.

In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.