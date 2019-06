PIACENZA 13 Giugno

Palazzo GHIZZONI NASALLI, Ore 21:15

GRANULARITIES

Lawrence Casserley: signal processing instrument

Martin Mayes: french horn, alphorn, chimes

Gianni Mimmo: soprano saxophone

Un trio internazionale formatosi nel 2009 che investiga il rapporto elettro-acustico e improvvisativo con nuove armi e personali aperture. Derivazioni timbriche e alterazioni trovano una nuova e fresca modalità per dipanare il suono e il suo abitare lo spazio, declinando entrambi con una musica dai colori spirituali e intensa drammaturgia

La straordinaria manipolazione timbrica attraverso la “Granular Synthesis and Re-synthesis” guidata da Lawrence Casserley con software specifici, trasforma il suono degli strumenti acustici frammentandone, e rielaborando in tempo reale, le sfumature più profonde, restituendo inaspettati e stimolanti scenari sia per la fruizione che per i musicisti stessi, chiamati a relazionarsi con un “nuovo sé”.

“Importanza vitale riveste l’ambiente, lo spazio della performance. Poiché i suoni, i loro frangersi e rifrangersi, generano linee successive, nuovi elementi di un’architettura coinvolgente e quasi resa visibile, oltre che udibile. GRANULARITIES è il suono che si vede.”