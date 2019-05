Grill Wine Fest a Vicobarone

Domenica 26 maggio, in occasione di Cantine Aperte, Cantina di Vicobarone aprirà le porte al pubblico di appassionati di vino, con il Grill Wine Fest, un’iniziativa enogastronomica che consentirà di immergersi nelle ricchezze del territorio dei Colli Piacentini.

Cantina di Vicobarone, a partire dalle 10.30, offrirà ai visitatori l’opportunità di vivere momenti esperienziali unici, i cui protagonisti indiscussi saranno i vini, dai pluripremiati Sostenibili, per i quali la Cantina ha ricevuto un importante riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente e di V.I.V.A. (Valutazione dell’Impatto della Vitivinicoltura sull’Ambiente), alle prestigiose Selezioni, nelle quali si è inserito il nuovo Pinot Nero, presentato in anteprima a Vinitaly 2019, alla linea dei Tradizionali, da sempre punto fermo dell’intera produzione vitivinicola della Cantina.

Non mancherà Theta, Malvasia Fermo Colli Piacentini D.O.C., il vino premiato all’edizione di Vinitaly 2019 e inserito nella prestigiosa guida “5STARWINES – THE BOOK 2019”. Un riconoscimento di grande importanza e prestigio, motivo di grande orgoglio per la Cantina, in quanto unico vino D.O.C. dei Colli Piacentini inserito nella Guida. Un’altra indiscutibile eccellenza della produzione vinicola dell’Azienda, già insignita di numerosi premi negli anni passati.

Tutti i vini potranno essere degustati in abbinamento a pietanze sfiziose, pensate per esaltarne al meglio profumi e sapori. I vini verranno anche utilizzati per reinterpretare i cocktail più amati, che saranno proposti nel corso dell’intera giornata.

E come rinunciare al gelato, se realizzato poi con un ingrediente d’eccezione come lo spumante Duevì Rosé? Con una graziosa 500 in versione “carretto dei gelati”, saranno offerti gustosi gelati ai più golosi e a coloro che amano sperimentare nuovi sapori. Cantine Aperte è un appuntamento che ogni anno Cantina di Vicobarone vive con grande entusiasmo e passione, offrendo a turisti, curiosi ed appassionati l’opportunità di cogliere

tutto quanto il nostro territorio è in grado di offrire.

Domenica sarà, infatti, un’importante occasione per poter entrare nel vivo dell’Azienda, grazie alle visite guidate in Cantina, per scoprire i segreti della vinificazione e dell’affinamento, alle degustazioni dei vini, per coglierne l’elevata qualità e tipicità, vivendo un’esperienza unica nel suo genere. Una giornata, dunque, all’insegna del buon vino, ma non solo. La musica farà da cornice all’evento, accompagnando gli ospiti nel corso di questa iniziativa alla scoperta del gusto e per gli appassionati del settore, verrà allestita una suggestiva esposizione di auto FIAT 500 d’epoca.

Un momento importante sarà quello dedicato al progetto di Photo-Graphia “Con un piccolo forellino” Alla scoperta della luce, delle ombre e delle mutazioni provocate dalla luce, un’iniziativa pensata dal fotografo Massimo Bersani, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino – Plesso di Ziano Piacentino, il Comune di Ziano Piacentino e Cantina di Vicobarone.

Le classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Ziano Piacentino hanno esplorato il mondo delle ombre, delle trasparenze e delle opacità, sperimentando diversi modi per fermare e fissare le immagini effimere della luce. Allo scopo hanno utilizzato sostanze fotosensibili non convenzionali come i pigmenti ricavati dal Gutturnio di Cantina di Vicobarone. Dalla creazione di un apparecchio fotografico, fino alla riproduzione di camere oscure, i ragazzi hanno realizzato negativi fotografici, fino ad arrivare alla stampa, come vere e proprie fotografie.

Una proficua collaborazione, quindi, che da tre anni ormai vede la Cantina impegnata in iniziative rivolte alle nuove generazioni, da sempre fonte di ispirazione per l’Azienda. Ma le novità previste nel corso dell’intera giornata non si esauriscono qui. Ai i possessori della “the Wine Club Card” la Cantina riserverà uno sconto eccezionale del 30% su tutte le bottiglie. La promozione sarà estesa anche a tutti coloro che aderiranno al “Club” il giorno dell’evento.

Cantina di Vicobarone devolverà parte del ricavato della giornata alla Pubblica Assistenza Val Tidone – Val Luretta Onlus, confermando lo spirito di solidarietà e di forte partecipazione che da sempre muovono l’Azienda.