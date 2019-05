Gruppo lettura Passerini Landi – “Observatory mansions”

Mercoledì 29 maggio alle 16, la sala Augusto Balsamo nella sede centrale della biblioteca Passerini Landi di via Carducci 14, ospiterà il nuovo appuntamento del gruppo di lettura “Trame in biblioteca – Libri detti fra noi”. In calendario, “Observatory mansions” di Edward Carey (Bompiani, 2015).

Francis Orme – si legge nella quarta di copertina – è un ragazzo timidissimo che vive insieme ai suoi strani genitori in un condominio abitato da personaggi altrettanto stravaganti: un portiere sibilante, una donna cane, un vecchio professore dai mille odori. Ma se il condominio lo accoglie come un figlio, Francis si scontra con un mondo esterno che lo rifiuta e da cui si difende indossando guanti bianchi; fino al giorno in cui nel condominio compare Anna, una nuova inquilina, che con la sua grazia riesce a scuotere tutti i condomini e a risolvere i problemi delle loro vite complicate.

Gli incontri del gruppo di lettura, che una volta al mese si dà appuntamento per discutere un libro scelto di volta in volta dai partecipanti, sono aperti a tutti.