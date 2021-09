GUFI IN VISTA – Manifestazione culturale con esibizioni, didattica e laboratori con uccelli rapaci

La Rocca di San Giorgio Piacentino si addobberà a festa, per ospitare una grande manifestazione culturale con esibizioni, didattica e laboratori con uccelli rapaci.

Il programma

Percorso Didattico Educativo sul mondo dei Rapaci – dalle 10 alle 19

50 esemplari provenienti dal territorio nazionale e internazionale, tutti certificati nati in allevamento e non a rischio di estinzione. Del personale esperto spiegherà tutte le caratteristiche e le curiosità di ogni specie, organizzando prove di volo libero, caccia simulata e spiegazione e battesimo del guanto per i bambini aspiranti falconieri, con rilascio di diploma. Gli animali saranno tenuti in zone ombreggiate e l’intera manifestazione avrà finalità di educazione ambientale e conoscenza delle specifiche esigenze dei rapaci.

Giochi in legno – dalle 11 alle 18

50 giochi realizzati da artigiani esperti, che richiamano il modo di giocare di una volta, fatto di ingegno e fantasia.

Artigianato – dalle 16 alle 18

Mostra ed esibizione di diverse tecniche antiche, tra cui: stampa acquaforte, maschere in cartapesta, presepi in sassi, cesti in vimini, uncinetto e ceramiche.

Area Mercatini – dalle 10 alle 19

Circa una cinquantina di OPI, legati principalmente al tema protagonista di queste giornate “Gufi e Rapaci”

Area Food Truck – dalle 11 alle 21

Piccola area dedicata allo street food, adibita con tavoli da pic-nic

l’intera manifestazione sarà svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti relative al benessere animale e in linea con le vigenti norme relative alla situazione di emergenza legata al Covid-19.

ROCCA DI SAN GIORGIO PIACENTINO

11-12 SETTEMBRE 2021

sab/dom 10.00-21.00

INGRESSO: anni 0-4 gratuito, anni 4-12 5€, anni 12+ 8€