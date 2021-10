Sabato 16 e domenica 17 ottobre avrà luogo il secondo appuntamento “Guidati dai Fiamminghi”, alla scoperta del patrimonio artistico di Piacenza. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale d’intesa con il Touring Club Italiano, è nel segno di Robert De Longe, artista secentesco particolarmente conosciuto ai tempi, che tra città e provincia ha dipinto alcune tra le sue opere più importanti e significative. Il secondo itinerario, con la regia della guida professionista Claudia Marchionni del Touring Club Italiano, prevede la partenza dalla basilica di Santa Maria di Campagna alle ore 15, con tappa successiva alla vicina chiesa di San Giuseppe in Ospedale e Santa Brigida, proseguendo poi in San Giovanni in Canale, Santa Teresa, all’Oratorio di San Bernardino, l’ex chiesa di San Vincenzo e infine presso il Museo Kronos adiacente alla Cattedrale.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria presso lo sportello Iat-R del Comune di Piacenza posto all’ingresso di Palazzo Gotico, scrivendo a iat@comune.piacenza.it o contattando le operatrici allo 0523-492001 negli orari di apertura: il lunedì dalle 10 alle 13, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.30.