“Guidati dai Fiamminghi”: itinerario, d’intesa con il Touring Club Italiano, si intitola, alla scoperta del patrimonio artistico di Piacenza. Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale nel segno di un artista secentesco che tra città e provincia ha dipinto alcune tra le sue opere più importanti e significative: Robert De Longe, nato a Bruxelles nel 1646 e morto a Piacenza nel 1709. Due gli itinerari che, sotto l’egida della guida professionista Claudia Marchionni del Touring Club Italiano, verranno proposti nell’arco di altrettanti fine settimana, sempre con partenza alle 14.30, per una durata di circa due ore e sino ad esaurimento dei posti disponibili, per un massimo di 25 persone in ogni gruppo.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre, si partirà da Palazzo Farnese per ammirare i dipinti di De Longe all’interno dei Musei Civici, proseguendo poi verso l’Oratorio San Cristoforo, le chiese di San Pietro e San Giorgino, la basilica patronale di Sant’Antonino, la Cattedrale e la chiesa di San Paolo. Sabato 16 e domenica 17 settembre, invece, il punto di ritrovo sarà la basilica di S. Maria di Campagna, con tappa successiva alla vicina chiesa di S. Giuseppe in Ospedale e S. Brigida, dirigendosi quindi verso S. Giovanni in Canale, S. Teresa, l’Oratorio di San Bernardino, l’ex chiesa di San Vincenzo e, infine, il Museo Kronos adiacente alla Cattedrale (corrispondendo il solo costo di ingresso alla struttura).