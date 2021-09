Halloween Night “La setta delle ombre”

Chi si cela realmente dietro alle inquietanti maschere degli Adepti delle Ombre, il misterioso gruppo di occultisti che si mormora celebri oscuri rituali nei meandri del secolare Castello di Rivalta? A chi – o a cosa – si riferisce il nome “Sargatanas” e qual’è il suo collegamento con un’antica reliquia? Per scoprirlo dovrete insinuarvi nel Maniero avvolto dalle tenebre della notte, ma state attenti: a volte, il confine tra realtà e follia può essere più sottile di quanto si possa immaginare…

Il Castello di Rivalta si trasforma per la Notte di Halloween e diventa il teatro di una vicenda misteriosa e sinistra: avrete il coraggio di varcarne la soglia? Una storia ricca di suspense, in cui sarete voi stessi i protagonisti, vi attende domenica 31 Ottobre. Ingresso al Castello ogni venti minuti dalle 19.30 alle 24.00, tour della durata di 1 ora. Se si desidera ci si può presentare all’evento anche mascherati e in costume. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia in quanto l’animazione è al coperto.

TARIFFE:

Costo della manifestazione (solo dell’animazione, cena esclusa):

Adulti 25,00 euro (con pagamento dell’intero importo tramite bonifico entro e non oltre il 15.10.21)

Ridotto 15,00 euro (ragazzi fino ai 12 anni). Adatto ai bambini sopra i 12 anni

Per bambini dai 3 ai 10 anni si consiglia l’evento diurno del 1° Novembre “Il Tormento del Fantasma”

Validità di visita al Castello entro il 28 febbraio 2022.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CONTATTI:

Informazioni e prenotazioni manifestazione:

Tel: +39 339 2987892

Mail: info@castellodirivalta.it