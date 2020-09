Halloween night \"La setta delle ombre\"

Chi – o cosa – si cela realmente dietro alle inquietanti maschere degli Adepti delle Ombre? Qual è il fine ultimo del loro misterioso culto e cosa li collega al Necronomicon, una delle reliquie più controverse della storia? Per scoprirlo dovrete insinuarvi fra le loro fila, nell’antico Castello di Rivalta avvolto dalle tenebre della notte, ma state attenti: il confine tra realtà e follia è più sottile di quanto possiate immaginare…

Il Castello di Rivalta si trasforma per la Notte di Halloween e diventa il teatro di una vicenda misteriosa e sinistra: avrete il coraggio di varcarne la soglia? Una storia ricca di suspense, in cui sarete voi stessi i protagonisti, vi attende sabato 31 ottobre.

ORARI: Ingresso al Castello ogni venti minuti dalle 19.30 alle 24.00, tour della durata di 1 ora.

Se si desidera ci si può presentare all’evento anche mascherati e in costume.

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia in quanto l’animazione è al coperto.

TARIFFE:

Costo della manifestazione (solo dell’animazione, cena esclusa):

Adulti 25,00 euro (con pagamento dell’intero importo tramite bonifico)

Ridotto 15,00 euro (ragazzi fino ai 12 anni). Adatto ai bambini sopra i 12 anni

Per bambini dai 3 ai 10 anni si consiglia l’evento diurno del 1° novembre “Il Tormento del Fantasma”.

In ottemperanza alla normativa anti COVID-19, i tour si svolgeranno con gruppi contingentati composti da massimo 20 persone.

Possibilità di prenotare la cena (prima o dopo il tour in castello) presso la Foresteria del Castello.

CENA:

La cena è solo su prenotazione e prevede due turni:

19:00-20.30

21:00- 22:30

MENU’ CENA ADULTI:

Tagliere di salumi con coppa salame e pancetta DOP

Tortelli freschi alla zucca

Flan di zucca con fonduta

Mousse di cioccolata bianca con frutti di bosco

Euro 34,00 a persona (caffè e vini esclusi)

MENU’ CENA BAMBINI:

Pasta al pomodoro

Cotoletta con patate al forno

Mousse al cioccolato bianco con frutti di bosco

Acqua

Euro 19,00 a persona

Il Bistrot di Rivalta sarà lieto di accogliervi per una DRINK NIGHT dalle 23.00 con drink… orripilanti a base di sangue di drago e denti di vampiro.

Informazioni e prenotazioni per la CENA presso il Bistrot di Rivalta:

Tel: +39 339 2987892

Mail: info@castellodirivalta.it

Informazioni e prenotazioni presso Hotel Torre di San Martino:

Tel: +39 0523 972002

Cel: + 39 366 6935605

Mail: hotel@castellodirivalta.it

Parcheggi Vicini: a 200 mt dal castello, tre parcheggi gratuiti

Come arrivare: Uscita PIACENZA SUD; prendere la tangenziale percorrerla fino in fondo oltre l’uscita stadio (non uscire), proseguire oltre questa uscita in direzione GOSSOLENGO-GAZZOLA