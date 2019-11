HAROLD – storie di ordinaria improvvisazione

Sabato 23 Novembre ore 21

TEATRO SAN MATTEO, Vicolo San Matteo, Piacenza

6 attori, 3 storie, mille finali in un susseguirsi di colpi di scena: una long form ispirata ad un format nato negli Stati Uniti, in cui microstorie improvvisate a partire dagli spunti del pubblico si alternano, inseguendosi ed intersecandosi, in una varietà di ritmi e linguaggi, accompagnate da musiche eseguite dal vivo, e rigorosamente improvvisate.

Prenota il tuo posto: https://bit.ly/2ktGhwX

BIGLIETTI:

INTERI: 12€

SOCI: 10€

RIDOTTI: 6€