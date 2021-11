Helga Plankensteiner Quintet in “Jelly Roll”

Dopo l’inaugurazione con il trio di Antonio Faraò, la stagione del Milestone Live Club di Piacenza prosegue con un quintetto dalla formazione insolita e molto interessante che presenta un repertorio tutto dedicato composizioni di Jelly Roll Morton, il grande pioniere autodefinitosi “inventore del Jazz“. Si tratta del nuovo progetto di Helga Plankensteiner, saxofonista, cantante e compositrice, che si presenterà con un’originale formazione con tre fiati dal registro basso: sax baritono, clarinetto basso e tuba. Gli arrangiamenti in chiave polistilistica rivelano aspetti sorprendenti di un vero genio degli albori del genere come Jelly Roll Morton.

Per entrare al Milestone è richiesta la tessera associativa che si può ottenere anche direttamente all’ingresso; è già disponibile quella del 2022, valida fin d’ora per tutto il prossimo anno solare. L’inizio del concerto sarà alle 21.30 mentre il locale aprirà al pubblico alle 20.45. Si ricorda che per prendere parte agli eventi sarà necessaria l’esibizione del green pass. Non sono ammessse prenotazioni e l’ingresso al concerto sarà consentito fino al completamento della capienza consentita.

Helga Plankensteiner ha suonato con la Carla Bley Big Band, la Torino Jazz Orchestra e l’Italian Sax Ensemble. Inoltre dirige l’orchestra “Sweet Alps”. Nel 2013 è stata nominata dalla rivista Musica Jazz tra i migliori nuovi talenti. Tra i suoi progetti figurano gruppi come “El Porcino Organic” con Mauro Ottolini, Paolo Mappa e Michl Lösch, “Plankton” con Matthias Schriefl, Gerhard Gschlößl, Enrico Terragnoli, Nelide Bandello e Michael Lösch, e il gruppo di jazz balcanico “Revensch”. Nel 2016 ha fondato il quartetto di sax baritono e batteria “Barionda” con Javier Girotto, Florian Bramböck, Giorgio Beberi e Mauro Beggio e dal 2017 suona con la Wolfgang Schmidtke Orchestra. Si dedica inoltre alla composizione, scrivendo per il gruppo di fiati “Windkraft”, l’ensemble Sonata Islands, Orchestra Haydn, Orchestra Innstrumenti e conduce la trasmissione radiofonica “Abenteuer Jazz” per Rai AltoAdige. Dirige inoltre la big band Giovanile dell’Alto Adige. Nel 2018 ad Helga Plankensteiner è stato assegnato il Premio Jazz della Città di Innsbruck.

Per questo ultimo progetto su Jelly Roll Morton i musicisti sul palco saranno: Helga Plankensteiner al sax baritono e voce, Achille Succi al clarinetto basso, Michael Lösch al pianoforte, Glauco Benedetti al basso tuba e Marco Soldà alla batteria.

Foto Franco Silvestri