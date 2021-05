Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» arriva un nuovo appuntamento al Museo Collezione Mazzolini di Bobbio, una proposta per famiglie con visita guidata e laboratorio didattico. Con «Henry d’Anty. Un Alchimista Del Colore», domenica 30 maggio 2021, ore 15, i visitatori potranno partecipare a una visita guidata in museo o accompagnare i propri bambini al laboratorio didattico: entrambi gli appuntamenti saranno dedicati all’artista francese Henry d’Anty, le cui opere sono presenti in museo.

Visita guidata in presenza: € 7,00

Percorso guidato sull’artista e le sue opere presenti nella Collezione Mazzolini.

Laboratorio didattico per bambini: € 3,00

Ispirandosi alle coloratissime opere di Henry d’Anty presenti in galleria e ai suoi clown, i piccoli partecipanti potranno creare allegri personaggi di fantasia per costruire storie appassionanti.