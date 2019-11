Tornano come ogni settimana i concerti al Milestone. Sabato 30 novembre, come sempre alle ore 22, in programma un trio di giovani musicisti capitanati dal pianista siciliano Giuseppe Blanco che, insieme a Giuseppe La Grutta al basso elettrico e a Pasquale Guarro alla batteria, formano l’HH Project Trio. Per l’occasione saranno accompagnati da Tino Tracanna, special guest al saxofono. L’ingresso è possibile con tessera del Piacenza Jazz Club o ANSPI.

Herbie Hancock è da più di mezzo secolo uno dei personaggi imprescindibili nella storia del Jazz, conosciuto ovviamente da qualunque tipo di esecutore e apprezzato anche dal grande pubblico. Un connubio tra puro istinto e profonda consapevolezza dei materiali, innovatore poliedrico e sperimentatore senza confini. Un musicista senza pregiudizi che ha sempre guardato avanti, rispettando però la tradizione. Ciò si evince anche dalle sue composizioni, che spaziano dal jazz modale, all’Hard Bop e fino al Funk e alla Fusion.

Questo trio di giovani musicisti, scoperto da Gianni Azzali in veste di giurato durante un concorso riservato a studenti del Conservatorio di Milano, ha deciso di farsi chiamare “HH Project Trio” in quanto propone un progetto monografico, basato su composizioni di Herbie Hancock, ma in versioni originali. Gli arrangiamenti includono riadattamenti stilistici, uso delle metriche dispari o rielaborazioni armoniche, cercando sempre di non snaturare l’identità della composizione. All’interno del progetto sono anche presenti brani inediti di alcuni membri della formazione, basati sulla medesima estetica, sia per quanto riguarda lo stile compositivo, sia per l’approccio esecutivo. Sono questi alcuni tra gli espedienti utilizzati dal “HH Project Trio” per rendere omaggio all’opera di questo artista geniale.