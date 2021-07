“Hope&Walk” – Escursione al Santuario di Santa Maria in Monte Penice

Si terrà giovedì 8 luglio, alle ore 20.30, l’escursione al Santuario di Santa Maria in Monte Penice – Bobbio, uno degli appuntamenti di “Hope&Walk”.

Il percorso, che si snoda ad anello per una lunghezza complessiva di 3,5 km, partirà dal parcheggio ai piedi del Santuario e si concluderà nuovamente nel Santuario di Santa Maria in Monte Penice. “Attraverso questa esperienza pedagogica della lentezza – spiegano gli organizzatori -, ogni partecipante avrà modo di evocare il proprio vissuto, raccontarlo e condividerlo con altri, trovando così insieme l’entusiasmo e la voglia di essere protagonisti della costruzione del bene comune”.

L’iniziativa è promossa nell’ambito di “Ora viene il Bello”, la proposta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana per creare esperienze generative nell’ambito del turismo e dell’ospitalità religiosi, dei pellegrinaggi e dei cammini di fede, attivando collaborazioni virtuose con enti, associazioni e imprese per la valorizzazione e il rilancio dei territori.

Contatti: cattedralepiacenza@gmail.com – 331 4606435

LA LOCANDINA