Hygge Happy Wine – Aperitivo in Vigna

L’Aperitivo in Vigna di Only4U è caratterizzato dallo stile danese “Hygge” usato per definire una serie di sensazioni, attimi, luoghi in cui ci si possa sentire spensierati.

Adagiata sulle colline di Ponte dell’Olio, in Val Nure, la tenuta Baraccone si affaccia sulla pianura da una terrazza panoramica naturale godendo di una vista magnifica che giunge sino alle nevi alpine. Comodamente seduti nella propria postazione in vigna, avrete l’occasione di degustare eccellenze enogastronomiche del territorio selezionate dal team Autentico di Only4U. Andreana Burgazzi, proprietaria della Cantina Baraccone, sarà a disposizione durante la serata per tutti coloro che vorranno approfondire le proprie conoscenze in merito alle etichette più ricercate della Cantina.

Al momento della prenotazione è richiesta la scelta tra Box Standard e Box Plus, che verranno consegnate agli ospiti al momento del loro arrivo in vigna insieme al ticket con il quale potranno ritirare il calice di vino presso la postazione beverage. Al termine del calice compreso nella Box sarà possibile acquistare in loco il proprio vino preferito e continuare a degustarlo in vigna.