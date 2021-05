Hygge Happy Wine – Aperitivo in Vigna

L’Aperitivo in Vigna di Only4U prende spunto dallo stile danese «Hygge» usato per definire una serie complessa di sensazioni, attimi, luoghi, in cui ci si sente felici, rilassati e spensierati.

Adagiata sulle colline di Ponte dell’Olio, in Val Nure, la tenuta Baraccone si affaccia sulla pianura da una terrazza panoramica naturale godendo di una vista magnifica che giunge sino alle nevi alpine. Nelle Terre Rosse Antiche, ossia le terre più antiche di tutta l’Emilia Romagna, la Cantina presenta splendide vigne in cui gli ospiti potranno degustare eccellenze enogastronomiche del territorio comodamente seduti nella propria postazione personale, allestita elegantemente con teli e cassette, secondo lo stile della location.

Gli ospiti al loro arrivo riceveranno una Box con all’interno prodotti accuratamente selezionati dal team Autentico di Only4U, quali una selezione di salumi piacentini DOP del Salumificio Peveri, vasetto di Giardiniera in agrodolce della Bottega Pavesi, Cacio del Po del Caseificio Borgonovo, pane da farine di grani italiani del laboratorio artigianale di panificazione Chiere Pane e Pizza e una bottiglietta d’acqua (i contenuti della box e la scelta dei materiali sono stati pensati e realizzati nel rispetto dei protocolli Covid per la somministrazione di cibi e bevande). All’interno della box sarà presente un ticket per ritirare un calice di vino della cantina Baraccone, al termine del primo calice di vino compreso nella Box, gli ospiti potranno acquistare direttamente in loco l’etichetta preferita.

Un valore aggiuntivo all’evento è la possibilità di richiedere, su prenotazione, una degustazione delle etichette più rinomate della Cantina, guidata dalla Proprietaria Andreana Burgazzi. L’evento richiede la prenotazione obbligatoria.

Per informazioni: https://www.only-4u.it/2021/04/30/aperitivo-in-vigna-cantina-il-baraccone-ponte-dellolio-piacenza-5-e-6-giugno-2021/