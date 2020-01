I Bugiardini – Spettacolo di improvvisazione teatrale “TreAllaEnne”

Doppio appuntamento piacentino con gli improvvisatori più famosi d’Italia: i Bugiardini ospiti dei TraAttori sabato 11 e domenica 12 Gennaio.

In apertura di questo 2020, la compagnia teatrale i “TraAttori” ospitano per il decimo anno i Bugiardini, ormai tra gli improvvisatori più noti d’Italia grazie alle loro produzioni inconfondibili e originali: “BLUE Il Musical”, un musical improvvisato ispirato alle atmosfere dei musical di Broadway, e”Shhh – an improvised silent movie”, il primo spettacolo di improvvisazione teatrale muto, ispirato proprio all’epoca del cinema muto.

Con i loro talenti, i Bugiardini raccolgono la funambolica sfida di essere contemporaneamente attori, cantanti, compositori e ballerini, per lo stupore del pubblico che li segue in tutta Italia. E da varie città italiane arriveranno a Piacenza numerosi spettatori e allievi per il doppio appuntamento del weekend prossimo, in cui i 3 Bugiardini Francesco Lancia, Fabrizio Lobello e Giuseppe Marchei saranno impegnati in: 2 spettacoli in 2 serate consecutive: “TreAllaEnne” sabato 11 alle ore 21 e domenica 12 gennaio alle ore 17 al Teatro San Matteo. Biglietti: www.traattori.it e https://bit.ly/2ktGhwX; 2 workshop in parallelo: “Silent Improv”: Forti dell’esperienza accumulata nell’ideazione, creazione e realizzazione del primo film muto improvvisato del mondo, il workshop esplora le tecniche e il linguaggio dell’improvvisazione senza parole.

L’estate scorsa, in occasione del Festival di improvvisazione teatrale Pandora, co-organizzato dai TraAttori, i Bugiardini hanno regalato al pubblico venuto in piazza a Pontenure “BLUE”, un’esperienza immersiva e unica, rompendo qualsiasi barriera con lo spettatore.

I TraAttori arricchiscono la loro rassegna con collaborazioni diverse e varie, invitando artisti, attori e improvvisatori provenienti da tutta Italia – e oltre – sui palchi di Piacenza e quest’anno anche di Parma: il weekend prossimo sarà infatti la volta, a Parma, dell’artista Diego Ingold, che porterà dalla Spagna uno spettacolo puramente gestuale e musicale, e un workshop sul lavoro della Pantomima, per lavorare sullo spazio e la fisicità.