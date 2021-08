I CROODS 2 – Una nuova era

mercoledì 11 agosto, ore 21:15

I Croods sono sopravvissuti a innumerevoli pericoli e disastri, dalle zanne di bestie preistoriche alla possibile fine del mondo, ma ora dovranno affrontare la loro sfida più grande: un’altra famiglia. In cerca di un nuovo posto in cui vivere, la prima famiglia preistorica inizia a perlustrare il mondo alla ricerca di un luogo più sicuro da poter chiamare casa. Quando scoprono un paradiso idilliaco recintato da un muro che soddisfa tutti i loro bisogni, pensano che i loro problemi siano risolti…tranne uno: un’altra famiglia già vive lì: i Superior. I Superior (di nome e di fatto), con la loro ingegnosa casa sull’albero, le invenzioni sorprendenti e gli acri ricchi di prodotti freschi, sono un paio di gradini sopra i Croods sulla scala evolutiva. Dopo aver accolto i Croods come i primi ospiti del mondo, non passa molto tempo prima che le tensioni aumentino tra la famiglia delle caverne e la famiglia moderna. Proprio quando tutto sembra perduto, una nuova minaccia porterà entrambe le famiglie in un’avventura epica fuori dalla sicurezza del muro, che le costringerà ad abbracciare le loro diversità, a darsi forza l’un l’altra e a forgiare un futuro insieme.

Genere: Animazione, Avventura

Regia: Joel Crawford

Attori: Ryan Reynolds, Nicolas Cage, Emma Stone, Kelly Marie Tran, Catherine Keener, Cloris Leachman, Peter Dinklage, Leslie Mann, Clark Duke, Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani, Leo Gassmann

Durata: 95 min