“I gianti dell’arte in cinque opere”, Gustav Klint

Sarà il genio di Gustav Klimt il protagonista del terzo incontro del ciclo “I giganti

dell’arte in cinque opere”, fissato per martedì 9 febbraio alle ore 10. La rassegna

culturale dedicata ai piacentini della terza età è organizzata dall’ufficio Attività socio-

ricreative del Comune di Piacenza e si avvale della preziosa collaborazione del prof.

Alessandro Malinverni. La videoconferenza può essere seguita attraverso computer,

tablet e cellulari, collegandosi alla piattaforma Google Meet e avrà la durata di circa

40 minuti. Dopo il successo di gradimento riscontrato con le videolezioni che si sono

tenute a dicembre e a gennaio rispettivamente su Canova e Modigliani, il prof.

Malinverni si concentrerà sul pittore austriaco, autore del celeberrimo “Bacio” e uno

dei più significativi artisti della secessione viennese. Gli utenti abituali dell’ufficio

riceveranno via email o whatsapp l’indirizzo della videoconferenza e potranno

seguire la lezione su Klimt cliccando sul link indicato. Chi volesse aggiungersi, può

compilare il modulo online all'indirizzo https://cutt.ly/klimt. Il prossimo

appuntamento è previsto per martedì 16 febbraio. Chi fosse interessato può contattare

l’ufficio al numero 0523 492724.