Stagione “Rido Sogno e Volo” – Sabato 15 maggio ore 20, Open Space 360° (via Scalabrini,19 – Piacenza)

I MIEI ANNI ’70

Teatro del Cerchio

di e con Mario Mascitelli

canzoni dal vivo Pier Marra

Rivivere gli anni del cambiamento del nostro paese, del consumismo, del benessere e del malessere di quel tempo attraverso gli oggetti e le canzoni che lo caratterizzarono. Un viaggio attraverso i ricordi felici dei “mangiadischi”, delle Barbie, della TV a colori e del gettone del telefono che non ci rendeva schiavi di una suoneria. Un sottile piacere nello scoprire come si viveva allora e di come le mode cambino e, con esse, cambi il nostro modo di intendere la moda.

In presenza € 10 oppure in streaming collegandosi al canale YouTube di Manicomics Teatro. Per informazioni di biglietteria si prega di chiamare il seguente numero 333 1741885.