“I miei falsi d’autore” – Mostra di Giacomo Mazzari

“I MIEI FALSI D’AUTORE” Mostra dell’artista GIACOMO MAZZARI

Sabato 21 Settembre alle ore 18/ inaugurazione in Biblioteca a Rivergaro. Fino all’11 ottobre.

ENTRATA LIBERA

GIACOMO MAZZARI – Piacentino, dopo una laurea in Architettura oltre al lavoro segue e si dedica all’arte, incarna l’artista impressionista pieno di curiosità e in competizione con se stesso. Nelle sue opere scorrono angoli di bellezza, luci e immagini, momenti, pause, riflessioni dai colori delicati, tele con uno stile inconfondibile che trasmettono emozioni.

In questa mostra l’artista espone una parentesi del proprio percorso, la mostra attraversa il periodo in cui si dedica alle riproduzioni delle opere di autori celebri, e ci racconta che la pittura è sperimentazione attraverso tutte le tecniche. Seguire le orme dei grandi per capire pienamente il loro linguaggio e scoprire il proprio.