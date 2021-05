I Musei Parlanti – evento on line

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» organizzata dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza e Bobbio in collaborazione con Cooltour, vi invitiamo a una serata sul tema dell’inclusività.

L’accessibilità all’interno dei musei sta diventando sempre più l’aspetto fondamentale su cui tutti gli operatori del settore stanno lavorando.

Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza, incontrerà gli educatori e i ragazzi dell’Associazione La matita parlante, che ci racconteranno della loro mission e delle attività che svolgono per valorizzare il talento dei ragazzi autistici attraverso percorsi di inclusione sociale e lavorativa con i libri e la cultura, e del loro innovativo progetto “Musei Parlanti”, già applicato in tre luoghi in Regione.

L’evento si terrà Lunedì 3 maggio alle ore 21 e verrà trasmesso in diretta sulla pagine Facebook

Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza

La matita parlante

e sul canale YouTube Complesso Monumentale – Cattedrale Piacenza