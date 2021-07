Sabato 24 luglio 2021 (ore 21.30) si terrà in piazza Molinari a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) lo spettacolo di e con Mino Manni “I Promessi Sposi: la notte dell’Innominato”. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione di Valentina Violo al canto e recitazione, Silvia Mangiarotti al violino e Francesca Ruffilli al violoncello.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo lo spettacolo verrà spostato presso il Teatro Verdi. Per info – tel: 0523 989274 / 0523 989250; e-mail: teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it. Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale.

L’INNOMINATO E I PROMESSI SPOSI – L’Innominato è uno dei personaggi più importanti e significativi dei promessi sposi. Il personaggio è ispirato a un nobile realmente esistito, Bernardino Visconti, che regnava nella valle dell’Adda, un violento e sanguinario assassino che nel romanzo viene assoldato da Don Rodrigo per rapire la povera Lucia. L’incontro tra Lucia e l’Innominato porterà quest’ultimo a pentirsi e a convertirsi in seguito alla compassione che l’uomo proverà per la fanciulla. La conversione dell’Innominato e la sua notte inquieta e dolorosa sono tra le pagine più alte e più belle dell’opera manzoniana.