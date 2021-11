Dopo un anno di stop, torna domenica 14 novembre a Ponte dell’Olio (Piacenza) la Rassegna enogastronomica di prodotti tipici I sapori del Borgo, giunta alla XXII edizione. La fiera, che si snoderà tra le Via Vittorio Veneto e piazza Primo maggio, accoglierà stand provenienti da tutta Italia e prevede, proprio nella piazza, un’importante area degustazione – la Via del Gusto.

Si parte alle ore 9 con l’apertura della manifestazione e lungo via Vittorio Veneto gli stand dei prodotti alimentari, insieme ai negozi del paese, resteranno aperti eccezionalmente per tutta la giornata. Alle 9.30 in piazza I maggio aprirà l’area degustazione Via del Gusto, a cui si potrà accedere acquistando una tessera ritirando il proprio calice. Le tessere silver e gold daranno diritto a diversi assaggi di vini e cibo. Ampio spazio sarà dato alle cantine di Valore ValNure (Romagnoli, Uccellaia, La Tosa, Barattieri, Baraccone, Corte Guarinona, Cascinotta di Rizzolo, Marengoni, Maiolo, Il Ghizzo), main partner dell’iniziativa, che proporranno una degustazione di vini particolari acquistando la tessera deluxe. Sarà presente anche un’ampia area ristoro, attiva dalle 11:30 e gestita dai ristoranti locali del borgo (Bar del Borgo in collaborazione con La Pastata, Bar del sole 2.0, Trattoria della Posta, Osteria Bar Gambero, La Bottiglieria del Conte, Birreria del borgo), con menù studiati appositamente per la manifestazione.

LA LOCANDINA CON IL PROGRAMMA