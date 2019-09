I venerdì in Musica – Claudio Tuma & Flaco Biondini

Terza edizione della Rassegna “I venerdì in Musica” presso Il Grande Albergo Roma che per l’occasione si trasformerà nuovamente nel Salotto del Jazz Piacentino per vivere la città e la musica da una prospettiva differente

CENA CON CONCERTO € 38,00 A PERSONA

Venerdì 18 OTTOBRE

Ad inaugurare la nuova stagione del salotto del Jazz piacentino sarà una saranno il Tango e la Milonga urbana della Buenos Aires di metà secolo. Un insieme di passione, poesia ed eleganza create dal sodalizio musicale di 2 chitarristi: CLAUDIO TUMA & FLACO BIONDINI