I venerdì in Musica – Elisa Aramonte Quartett

Terza edizione della Rassegna “I venerdì in Musica” presso Il Grande Albergo Roma che per l’occasione si trasformerà nuovamente nel Salotto del Jazz Piacentino per vivere la città e la musica da una prospettiva differente

CENA CON CONCERTO € 38,00 A PERSONA

6 DICEMBRE

Sarà una serata speciale dove un trio di musicisti straordinari (Renato Podestà alla chitarra, Roberto Lupo alla batteria e Alex Carreri al contrabbasso), accompagneranno la voce calda e vellutata di Elisa Aramonte, ci proporranno alcuni evergreen del glorioso song book festivo americano oltre agli standard del repertorio Natalizio.