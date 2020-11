“Il bastione di Attila”, incontro web con Domenico Ferrari Cesena

Secondo incontro mercoledì 2 dicembre alle 18 e 30 della serie “Scrittori tra gli scaffali”, sottotitolo “Video Incontri d’Autori alla Passerini Landi” direttamente sulla pagina di Facebook della biblioteca comunale Passerini Landi.

Interverrà il professor Domenico Ferrari, in colloquio con il giornalista Mauro Molinaroli, presenterà il suo ultimo libro, “Il bastione di Attila” (Scritture). Si tratta di una serie di racconti nati in parte dalla lettura di testi di varia origine e in parte dalla riflessione intorno a episodi della storia e della cronaca di cui Ferrari Cesena ha fatto esperienza. Ne esce un libro mutevole e polifonico dallo schema a cruciverba, in cui storie e geografie letterarie si offrono in un continuo scambio simbolico che evidenzia la cultura e la capacità dell’autore in questa narrazione.

“Dopo i buoni risultati del primo incontro con Gabriele Dadati – commenta l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – proponiamo un autore molto stimato per la sua narrazione e per la sua profonda cultura, consapevoli di svolgere un ruolo di divulgazione e di conoscenza degli scrittori di casa nostra”.