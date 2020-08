Riparte una nuova stagione di appuntamenti FAI (Fondo Ambiente Italiano) nella provincia di Piacenza con iniziative organizzate per tutto il mese di settembre

Domenica 13 settembre

Il Borgo di Vigoleno tra boschi e vigneti

A cura della Delegazione FAI di Piacenza, un percorso insolito per conoscere Vigoleno passeggiando tra i suoi boschi di castagni e i vigneti rigogliosi che danno vita ad eccellenze enologiche del territorio, come il Vin Santo DOC di Vigoleno. Tra i boschi e i prati del monte S. Stefano, fino al cuore del borgo, una passeggiata di 2.3 km accompagnati da guide FAI che alterneranno contenuti botanici a cenni storici. Percorso facile, adatto a tutti, si consiglia abbigliamento adeguato, scarpe da trekking/con suola scolpita e di portare con sé dell’acqua da bere durante il percorso.

Al termine della passeggiata ci sposteremo nella Cantina dell’Az. Agr. Visconti, Loc. Pollorsi 1, raggiungibile in auto in pochi minuti, dove i proprietari illustreranno la storia accompagnandoci nelle preziose vigne che danno origine al Vin Santo di Vigoleno e non solo, il momento della visita avviene nel periodo più importante e suggestivo dell’anno, ovvero la vendemmia. Seguirà una degustazione di eccellenze del territorio ospiti nella meravigliosa terrazza panoramica della Cantina Visconti che domina le Valli Ongina e Stirone: con la guida del Sommelier Matteo Cordani degusteremo i vini prodotti dalla Famiglia Visconti, tra cui un assaggio di Vin Santo. La degustazione sarà accompagnata da salumi e formaggi: Grana Padano, Parmigiano Reggiano e formaggi di capra dell’azienda locale Capriss.



L’evento si svolgerà nel pomeriggio in due turni entrambi con ritrovo al parcheggio Nord di Vigoleno (Parcheggio Rio delle Noci):

– passeggiata con partenza alle ore 15 e degustazione

– passeggiata con partenza alle ore 17 e degustazione



La passeggiata guidata e la degustazione in cantina sono a contributo di 20€ per gli iscritti FAI e di 25€ per i non iscritti. In ottemperanza ai protocolli Covid-19 i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione entro giovedì 10 settembre scrivendo a piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it specificando l’orario scelto, i nominativi dei partecipanti, un numero di telefono e i numeri di tessera, se iscritti FAI. Una volta verificata la disponibilità di posti per il turno scelto, vi risponderemo indicando di versare il contributo di partecipazione tramite bonifico al FAI e inviandoci ricevuta di avvenuto pagamento, a quel punto la prenotazione sarà definitivamente confermata. Evento aperto a tutti con possibilità di iscriversi al FAI o di rinnovare la propria iscrizione.