Tornano dal 26 ottobre al 3 novembre 2019 – con data clou giovedì 31 ottobre – le iniziative di Halloween nei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli per famiglie con bambini e molti eventi per giovani e adulti.

Castello di Rivalta (Piacenza)

IL CASTELLO DEGLI ORRORI

Notte da brividi all’interno del Castello di Rivalta

giovedì 31 ottobre

Il Castello di Rivalta proietta la sua inquietante ombra sul borgo sottostante, avvolto da un sinistro e innaturale silenzio, quando, tutto ad tratto, un urlo agghiacciante, proveniente dall’interno del maniero, squarcia l’aria, come un fulmine improvviso nel cielo terso: qualcuno – o qualcosa – si è infine destato, affamato di carne umana…Il Castello di Rivalta si trasforma per la Notte di Halloween ed apre i suoi cancelli a chi è in cerca di brividi e divertimento: avrete davvero il coraggio di varcarne la soglia? Un terrificante tour del maniero, illuminato a lume di candela e infestato da inquietanti creature, vi attende Giovedì 31 Ottobre.

Programma completo:

– ingresso al castello a scaglioni, tour con animazione ogni 20 minuti a partire dalle ore 20

– possibilità di prenotare la CENA MOSTRUOSA presso il Bistrot di Rivalta situato all’interno del borgo. La cena è solo su prenotazione e inizierà alle 19:30 con termine alle 21:00 circa, in modo da dare la possibilità di partecipare all’evento Horror Night.

– il bistrot di Rivalta sarà lieto di accogliervi per una DRINK NIGHT con drink orripilanti a base di sangue di drago e denti di vampiro

Costo della manifestazione (cena non compresa):

– con pagamento bonifico entro 15.10.19: 20 euro

– con pagamento bonifico dopo 15.10.19: 25 euro

Prenotazione obbligatoria

Per prenotare la manifestazione: info@castellidelducato.it

Per prenotare la cena: info@castellidelducato.it

Parcheggi più vicini: a 200 mt (gratuiti)

Servizio Wi-Fi nel Castello/Museo/Piazza: presente

info@castellidelducato.it