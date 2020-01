Il grande balzo dell’astronomia – “Le scoperte astronomiche della famiglia Herschel”

Il grande balzo dell’astronomia – Dal dopo Galileo alla scienza moderna

Le scoperte astronomiche della famiglia Herschel – Relatore Danilo Caldini

William Herschel nacque ad Hannover nel 1738 da una famiglia di musicisti e lui stesso, una volta emigrato in Gran Bretagna, si guadagnò da vivere come solista di oboe e violino, organista e insegnante di musica fino all’età di 35 anni. Nel 1773 fu preso dal sacro fuoco dell’astronomia e, documentandosi e imparando a costruire telescopi sempre più grandi, finì per scoprire nel 1781 il pianeta Urano. Ciò gli fruttò grandi onori e un ingresso retribuito nel mondo dell’astronomia quale astronomo personale di Re Giorgio III d’Inghilterra. Da qui partì una fulgida carriera che lo portò a scoprire, assieme alla prediletta sorella Caroline, oltre 2500 oggetti del cosiddetto cielo profondo, traguardo superato solo dal figlio John che, intrapresa la carriera astronomica, dal Sudafrica arrivò a scoprirne ben 5000. La bellezza di questi oggetti astronomici è oggi ripresa in alta risoluzione dai grandi telescopi terrestri e spaziali.

