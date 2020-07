Escursione – Il lago di Trebecco, la diga e la sopravvivenza

Happy Walking Piacenza porta alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi e particolari dell’alta val Tidone. Infatti l’anello in questione costeggerà il lago di Trebecco, farà un passaggio sopra la diga del Molato, per poi inoltrarsi nel bosco in direzione dell’omonimo paese di Trebecco.

Durante l’escursione sono in programma pause con piccole dimostrazioni di sopravvivenza nella natura come l’accensione di un fuoco (ovviamente con tutte le sicurezze del caso), nozioni di orientiring, riconoscimento di piante commestibili, ecc. L’escursione è un anello con partenza ed arrivo dal paese di le Moline di Zavattarello, come accennato sopra ci saranno delle tappe durante il percorso per le dimostrazioni di tecniche di sopravvivenza e alla fine (intorno all’ora di pranzo) per chi vorrà ci fermeremo a mangiare qualcosa insieme in zona.

DATI ESCURSIONE

Distanza: 8,5 km circa

Dislivello: 300 mt

Difficoltà: Facile, adatta a tutti

Durata: 2,5 ore di cammino effettivo più le soste per le dimostrazioni di sopravvivenza.

ATTREZZATURA

– Scarpe da trekking

– Pantaloni lunghi

– Bastoncini da trekking (se li usate)

– Cambi di magliette (in base alle vostre esigenze)

– Acqua abbondante

– Snack, pranzo al sacco e/o integratori (in base alle vostre esigenze)

RITROVI

– Ore 08:20 a Trevozzo nello spiazzo del panificio Pisani (via Enrico Fermi 19, questa la posizione per maps https://goo.gl/maps/5jxQbfk7CjDyVEGt8).

– Possibilità per chi parte da Piacenza di ritrovarsi da qualche parte in città e venire su insieme, scrivete in caso di necessità.

CONTATTI

– Oreste 334 7803562

– Elia 388 8856053

– Gruppo facebook Happy Walking Piacenza

– www.happywalking.it

Non essendo Happy Walking una associazione ma un semplice gruppo di appassionati di camminate ed escursioni nella natura, non è prevista nessuna forma assicurativa ed ognuno è responsabile per se stesso.