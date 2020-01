Il lavoro complesso con le Famiglie de “I Cesaroni”

17 gennaio

Sede Associazione Tutela, Activityclub, Polistudio multidisciplinare (via Borotti 3 Piacenza)

Incontro formativo rivolto a psicologi, psicoterapeuti, mediatori familiari, counsellor, avvocati, assistenti sociali, educatori, medici, insegnanti, studenti delle medesime professioni, volto a conoscere le dinamiche delle famiglie allargate meglio conosciute in ambito scientifico come ‘ricomposte’ o ‘ricostituite’. In un modo relazionale che cambia, dobbiamo adattare metodi lavorativi che vanno oltre quelli utilizzati con ‘la famiglia tradizionale nucleare’.

A parlarne sarà la Dott.ssa Maria Cristina Meloni, Consulente tecnico di parte, Psicologa clinica e giuridica, Psicoterapeuta familiare, studiosa della materia dal 2014 e in procinto di diverse pubblicazioni sul tema delle famiglie allargate. Sono previsti crediti per gli avvocati ed un piccolo contributo di partecipazione che andrà a sostegno delle attività della Associazione Tutela di cui la Dott.ssa è Presidente. Per informazioni e adesioni: associazionetutelapc@gmail.com oppure scrivere o telefonare al 345 0706642.