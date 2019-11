IL MATTO – Ovvero io non sono stato – Mercanti di storie

TEATRO SAN MATTEO - 5 Dicembre, ore 21

Un’inchiesta di ordinaria follia sulle morti di Stato. Un monologo a venti voci, una farsa tragicomica, uno spettacolo di teatro civile sul sistema e sui cittadini al di sopra di nessun sospetto, in bilico fra satira e poesia, denuncia e intrattenimento, teatro comico e teatro di parola. Un’indagine basata su fatti, testimonianze e atti processuali dell’omicidio di Giuseppe Pinelli ferroviere anarchico, ucciso innocente nei locali della questura di Milano la notte del 15 dicembre del 1969. Il tutto è condito dall‘ironia surreale di Massimiliano Loizzi che perdura per tutto lo spettacolo, capace di rendere comici anche i momenti più drammatici, e rendendo così meno pesanti gli insoluti casi dell’ingiustizia italiana. In collaborazione con Kairos promo cultura